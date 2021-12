Biden si prepara ad ondata Omicron, test ‘fai da te’ e sostegno ospedali (Di martedì 21 dicembre 2021) Rafforzare i centri per i tamponi in tutto il Paese, distribuire nelle case degli americani mezzo miliardo di kit per il test ‘fai da te’ e soprattutto sbloccare nuove risorse federali per gli ospedali già allo stremo. Questi i capisaldi della strategia difensiva con cui la Casa Bianca intende cercare di frenare la nuova, improvvisa e drammatica ondata di Covid, determinata dalla variante Omicron che, secondo i dati del Cdc, è diventata dominante con il 73% dei casi dell’ultima settimana.- La strategia sarà annunciata questa da Joe Biden in un discorso con cui il presidente non si concentrerà “sul chiudere il Paese”, ci ha tenuto a sottolineare la portavoce Jen Psaki, spiegando che Biden sarà invece “diretto e chiaro con il popolo americano sui benefici del vaccino, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Rafforzare i centri per i tamponi in tutto il Paese, distribuire nelle case degli americani mezzo miliardo di kit per ilda te’ e soprattutto sbloccare nuove risorse federali per gligià allo stremo. Questi i capisaldi della strategia difensiva con cui la Casa Bianca intende cercare di frenare la nuova, improvvisa e drammaticadi Covid, determinata dalla varianteche, secondo i dati del Cdc, è diventata dominante con il 73% dei casi dell’ultima settimana.- La strategia sarà annunciata questa da Joein un discorso con cui il presidente non si concentrerà “sul chiudere il Paese”, ci ha tenuto a sottolineare la portavoce Jen Psaki, spiegando chesarà invece “diretto e chiaro con il popolo americano sui benefici del vaccino, ...

