Tampone obbligatorio per chi arriva in Italia: l'Europa interviene. Perché sul caso Brennero non lo fa? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Due pesi e due misure. Sono quelli che l'Unione europea ha adottato nei confronti dell'Italia e dell'Austria secondo il presidente di Conftrasporto - Confcommercio Paolo Uggè, stupito del fatto che "... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Due pesi e due misure. Sono quelli che l'Unione europea ha adottato nei confronti dell'e dell'Austria secondo il presidente di Conftrasporto - Confcommercio Paolo Uggè, stupito del fatto che "...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? TAMPONE OBBLIGATORIO ANCHE X I VACCINATI ?? Arriva la CAPORETTO per chi aveva sostenuto che col PASS si è tranquil… - repubblica : L'immunologa Viola: 'Tampone obbligatorio a chi rientra in Italia da Paesi Ue? No, meglio l'obbligo vaccinale' - Corriere : ?? Green pass ridotto, tampone obbligatorio ai vaccinati, centri commerciali, discoteche, feste: le ipotesi del gove… - ProfiloRis : RT @AleksL74: IL TAMPONE, CHE NON DA DIRITTO AL #SUPERGREENPASS, È DIVENTATO OBBLIGATORIO TRA I SANITARI PER EVITARE FOCOLAI FRA CHI HA IL… - LiittleSpoon : RT @87miste: Ma chi se ne fotte dell’affollamento dei mezzi pubblici! Chi se ne fotte delle ore nel traffico perché lo smartworking è cacca… -