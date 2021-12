Sto con Lucano: le motivazioni non aggiungono nulla. Ingiusto fermare le migrazioni con i muri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tema dell’integrazione dei migranti è di fondamentale importanza per le società europee e in particolare per la nostra, dato che l’Italia è, volente o nolente, un Paese di frontiera, su cui si riversa in prima istanza l’impatto della fuga di massa da situazioni sempre più invivibili a causa di un sistema internazionale perverso che non riesce a venire a capo di problemi, come il degrado ambientale, la diffusione delle pandemie, la crescita delle diseguaglianze, il proliferare di confitti e di regimi basati sulla negazione dei diritti umani più essenziali, che mettono a rischio il futuro globalmente inteso. Si tratta di una sfida indubbiamente difficile, da affrontare tenendo conto dei vari aspetti che essa presenta, che sono di carattere economico, sociale e culturale. il primo principio da tenere presente è che il futuro dell’umanità è indivisibile. Di tale principio abbiamo ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tema dell’integrazione dei migranti è di fondamentale importanza per le società europee e in particolare per la nostra, dato che l’Italia è, volente o nolente, un Paese di frontiera, su cui si riversa in prima istanza l’impatto della fuga di massa da situazioni sempre più invivibili a causa di un sistema internazionale perverso che non riesce a venire a capo di problemi, come il degrado ambientale, la diffusione delle pandemie, la crescita delle diseguaglianze, il proliferare di confitti e di regimi basati sulla negazione dei diritti umani più essenziali, che mettono a rischio il futuro globalmente inteso. Si tratta di una sfida indubbiamente difficile, da affrontare tenendo conto dei vari aspetti che essa presenta, che sono di carattere economico, sociale e culturale. il primo principio da tenere presente è che il futuro dell’umanità è indivisibile. Di tale principio abbiamo ogni ...

andreapurgatori : Io sto con #Mourinho???? sempre! #AtalantaRoma - scottecs : ?? CERCASI ASSISTENTE ?? Questa è un’offerta di lavoro retribuito. Sto cercando una persona che possa disegnare e c… - Inter : ??? | INTERVISTA “Sono pronto e sto bene. Sono molto ottimista e fiducioso per la partita. Daremo tutto per vincer… - leyrahexia : @txtchalamet Tanto così come Olivia finiranno in un minuto…. ma perché tutti con sto fabrique porcodio uffa - elikook97 : sto pensando di fare l'edit con il suono di baepsae con ognuno dei membri...yoongi appena pubblicato e jungkook l'h… -