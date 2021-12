Scommesse, Inter e Napoli da 1 fisso. E il Milan sogna il riscatto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo una partenza timida, l’Inter campione d’Italia è tornata al comando di prepotenza, sfruttando anche il calo di Milan e Napoli. Campioni d’inverno con una giornata d’anticipo, i nerazzurri hanno ottime possibilità di chiudere il 2021 con un successo, mercoledì a San Siro, contro il Torino: i betting analyst di Stanleybet.it danno l’1 a 1,32, mentre per i granata il successo vale 8,20. Alta anche la quota del pari, fissata a 5,20. L’Inter vanta il miglior attacco del campionato, anche per questo la quota dell’Over scende fino a 1,54; un match con meno di tre reti, invece, si gioca a 2,27. Prevale invece di poco il No Goal, proposto a 1,80, mentre il Goal è fissato a 1,88. Davanti per i nerazzurri è tornato una garanzia Lautaro Martinez. Per la sfida del ‘Meazza’, un gol del centravanti argentino si gioca a 1,95, ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo una partenza timida, l’campione d’Italia è tornata al comando di prepotenza, sfruttando anche il calo di. Campioni d’inverno con una giornata d’anticipo, i nerazzurri hanno ottime possibilità di chiudere il 2021 con un successo, mercoledì a San Siro, contro il Torino: i betting analyst di Stanleybet.it danno l’1 a 1,32, mentre per i granata il successo vale 8,20. Alta anche la quota del pari, fissata a 5,20. L’vanta il miglior attacco del campionato, anche per questo la quota dell’Over scende fino a 1,54; un match con meno di tre reti, invece, si gioca a 2,27. Prevale invece di poco il No Goal, proposto a 1,80, mentre il Goal è fissato a 1,88. Davanti per i nerazzurri è tornato una garanzia Lautaro Martinez. Per la sfida del ‘Meazza’, un gol del centravanti argentino si gioca a 1,95, ...

