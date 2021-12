Pnrr, Toti: “Per la Liguria oltre 8 miliardi se sapremo sfruttare al meglio i bandi”. Gelmini su Erzelli: “Sarà tra i primi progetti a partire” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vaccini, il sottosegretario Costa: “Con questo ritmo, in due mesi completeremo la somministrazione delle terze dosi” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vaccini, il sottosegretario Costa: “Con questo ritmo, in due mesi completeremo la somministrazione delle terze dosi”

Advertising

Marcel_Bel89 : Pnrr: Toti 'Diamo calcio d'inizio a una lunga partita' - ansa_liguria : Pnrr: Toti 'Diamo calcio d'inizio a una lunga partita' - FarodiRoma : Il PNRR in Liguria sarà un Piano Marshall 2.0. Parola del governatore Toti (C. Meier) - riviera24 : ‘Restart Liguria-Le risorse del Pnrr’, Toti: «Sfida che le istituzioni vogliono vincere insieme» - Riviera24 - rep_genova : Pnrr, Toti: 'Per la Liguria oltre 8 miliardi se sapremo sfruttare i bandi' [aggiornamento delle 12:44] -