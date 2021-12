Pensioni, a partire dal prossimo 1 gennaio aumentano gli assegni: le cifre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Novità in arrivo per le Pensioni con l'arrivo del nuovo anno. Ripartirà infatti dal 1° gennaio la perequazione piena delle Pensioni congelata di fatto nel 2020 a fronte di un'inflazione negativa dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Novità in arrivo per lecon l'arrivo del nuovo anno. Ripartirà infatti dal 1°la perequazione piena dellecongelata di fatto nel 2020 a fronte di un'inflazione negativa dello ...

Advertising

fisco24_info : Pensioni, il tavolo riparte in salita: il contributivo per tutti divide: Dopo lo strappo sulla manovra di Cgil e Ui… - stefano07169322 : RT @CislToscana: Legge di bilancio: passi importanti già fatti, altri da fare; non è il momento di rompere, ma di trattare e proporre. La #… - PerutaAntonio : RT @TrendOnline: #BustaPaga: buone notizie per i #lavoratori italiani, a partire dal 2022 sono stati previsti numerosi #aumenti, con #maggi… - TrendOnline : #BustaPaga: buone notizie per i #lavoratori italiani, a partire dal 2022 sono stati previsti numerosi #aumenti, con… - CuoreEconomico : RT @CuoreEconomico: La Cisl non ha scioperato ma sabato sarà a Roma, anche dalla Toscana, per rilanciare le priorità, a partire da fisco e… -