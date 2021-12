Niente metodo Draghi. Manovra frutto della solita palude? (Di lunedì 20 dicembre 2021) La rivoluzione, come sempre in Italia, può attendere. Nemmeno Draghi e lo “stato d’eccezione” della pandemia riescono a far uscire la prossima legge di bilancio dalla consueta palude della politica italiana. Nelle Manovra c’è molto di ciò che si è già visto negli scorsi anni: bonus, cosmetica fiscale, denari a pioggia per certi settori, salvataggio dei Comuni in dissesto. Il declamato ed esoterico “metodo Draghi” non si vede all’orizzonte del bilancio dello Stato. Verranno prorogati tutti i bonus edilizi, eccoli in fila: superbonus 110%, bonus facciate, bonus verde, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus mobili. Si corre poi ai bonus fiscali con alchimie previste per classi d’età: bonus prima casa under 36 e bonus affitti under 31. Ma non è finita, ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) La rivoluzione, come sempre in Italia, può attendere. Nemmenoe lo “stato d’eccezione”pandemia riescono a far uscire la prossima legge di bilancio dalla consuetapolitica italiana. Nellec’è molto di ciò che si è già visto negli scorsi anni: bonus, cosmetica fiscale, denari a pioggia per certi settori, salvataggio dei Comuni in dissesto. Il declamato ed esoterico “” non si vede all’orizzonte del bilancio dello Stato. Verranno prorogati tutti i bonus edilizi, eccoli in fila: superbonus 110%, bonus facciate, bonus verde, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus mobili. Si corre poi ai bonus fiscali con alchimie previste per classi d’età: bonus prima casa under 36 e bonus affitti under 31. Ma non è finita, ...

