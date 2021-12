Inflazione | Fed e Bce ora hanno paura

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La Federal Reserve e la Banca Centrale Europeaparlato: ridurranno gli acquisti di titoli di Stato e una delle due (la Fed) inizierà ad alzare i tassi nel 2022 portandoli allo 0,75%. I mercati per oraaccordato fiducia a Powell e Lagarde credendo alla promessa di riportare l’sotto controllo senza premere eccessivamente sul freno della stretta monetaria. Ma visto che fidarsi è bene ma essere prudenti è meglio i grandi investitoriiniziato a ricomprare oro, strumento principe di protezione se le cose dovessero andare male. In nessun paese europeo si era mai vista un’al 4,9% con i tassi a zero ed negli Stati Uniti al 6,1% con i tassi in lievissima crescita. Siamo di fronte a dei nuovi geni dell’economia a cui conferire tutti i premi Nobel per i prossimi 5 anni ...

