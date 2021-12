Cosa sappiamo dell'introduzione del tampone obbligatorio per accedere a locali ed eventi (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Italia si prepara ad affrontare nuove restrizioni durante le vacanze di Natale in arrivo. Il governo ha convocato una cabina di regia per il prossimo 23 dicembre in cui inasprirà le regole per la vita sociale nel tentativo di contenere l’impennata di casi dovuta alla variante Omicron con cui stanno già lottando altri Paesi europei (come l’Olanda, che ha già ordinato un nuovo lockdown, o la Francia che ha praticamente dato il via libera all’obbligo vaccinale per tutti). La linea del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sembra abbastanza chiara: sfruttare al massimo lo strumento del Green pass «rafforzato» per lasciare aperte tutte le attività e scongiurare una nuova quarantena generalizzata. Ma, proprio come già fatto con chi arriva dall’estero, si punta a farlo chiedendo a tutti di fare un tampone obbligatorio per entrare nei luoghi al chiuso e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Italia si prepara ad affrontare nuove restrizioni durante le vacanze di Natale in arrivo. Il governo ha convocato una cabina di regia per il prossimo 23 dicembre in cui inasprirà le regole per la vita sociale nel tentativo di contenere l’impennata di casi dovuta alla variante Omicron con cui stanno già lottando altri Paesi europei (come l’Olanda, che ha già ordinato un nuovo lockdown, o la Francia che ha praticamente dato il via libera all’obbligo vaccinale per tutti). La linea del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sembra abbastanza chiara: sfruttare al massimo lo strumento del Green pass «rafforzato» per lasciare aperte tutte le attività e scongiurare una nuova quarantena generalizzata. Ma, proprio come già fatto con chi arriva dall’estero, si punta a farlo chiedendo a tutti di fare unper entrare nei luoghi al chiuso e ...

