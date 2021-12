Calcio: Kjaer 'Tempo e pazienza ma tornerò ancora più forte' (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Le sconfitte del Milan? Qualità e voglia di vincere non sono venute meno" MILANO - "Io sto bene, purtroppo ho avuto questo infortunio grave e serviranno Tempo e pazienza. Ma ho un obiettivo in testa: ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Le sconfitte del Milan? Qualità e voglia di vincere non sono venute meno" MILANO - "Io sto bene, purtroppo ho avuto questo infortunio grave e serviranno. Ma ho un obiettivo in testa: ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Kjaer: 'Ci vorrà tempo prima di tornare in campo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Kjaer: 'Ci vorrà tempo prima di tornare in campo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Kjaer: 'Ci vorrà tempo prima di tornare in campo' - apetrazzuolo : MILAN - Kjaer: 'Ci vorrà tempo prima di tornare in campo' - napolimagazine : MILAN - Kjaer: 'Ci vorrà tempo prima di tornare in campo' -