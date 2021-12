Rapina Ounas, in atto una “strategia della tensione”: l’ipotesi (Di domenica 19 dicembre 2021) Secondo quanto riferito quest’oggi dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, la Rapina subita da Adam Ounas non è stata rapida, improvvisata dai malviventi che lo hanno attaccato. Anzi, secondo le Forze dell’Ordine, dietro la Rapina di Ounas e quelle di altri giocatori azzurri prima dell’algerino hanno avuto tutte dei piani ben strutturati. I malviventi sapevano perfettamente dove e quando attaccare Ounas, non pare esserci stata una casualità. Questo quanto riportato dalla nostra redazione. “Una Rapina come tante o un obiettivo mirato? Gli investigatori stanno valutando anche questo. Si, perché le statistiche dei «colpi» che hanno avuto come vittime i calciatori azzurri in passato, parlano di curiosi rapporti causa-effetto. È capitato che, a un calo di rendimento, seguissero ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Secondo quanto riferito quest’oggi dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, lasubita da Adamnon è stata rapida, improvvisata dai malviventi che lo hanno attaccato. Anzi, secondo le Forze dell’Ordine, dietro ladie quelle di altri giocatori azzurri prima dell’algerino hanno avuto tutte dei piani ben strutturati. I malviventi sapevano perfettamente dove e quando attaccare, non pare esserci stata una casualità. Questo quanto riportato dalla nostra redazione. “Unacome tante o un obiettivo mirato? Gli investigatori stanno valutando anche questo. Si, perché le statistiche dei «colpi» che hanno avuto come vittime i calciatori azzurri in passato, parlano di curiosi rapporti causa-effetto. È capitato che, a un calo di rendimento, seguissero ...

Advertising

CorSport : #Napoli, paura per #Ounas: rapina a mano armata in casa - gilnar76 : Rapina Ounas, in atto una “strategia della tensione”: l’ipotesi #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - infoitsport : Rapina Ounas, spunta dietro un piano dettagliato! La Polizia non esclude una strategia della tensione - infoitsport : Ounas dopo la rapina: “Pensavo fosse solo un tifoso…” - infoitsport : Rapina Ounas, Adam ha subito una trappola. Il malvivente: 'Caccia tutto quello che hai' -