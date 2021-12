Osimhen, il rientro è vicino: c’è la notizia! (Di domenica 19 dicembre 2021) Il brutto scontro tra Osimhen e Skriniar in Inter-Napoli, scontro valevole per la 13a giornata di Serie A, è costato venti fratture all’attaccante nigeriano e 90 giorni di prognosi. Victor Osimhen Napoli Il bomber partenopeo al momento sta utilizzando un protezione provvisoria, che sostituirà martedì con quella in carbonio e gli permetterà di tornare ad allenarsi normalmente in gruppo senza alcun rischio. Il rientro di Victor Osimhen è fissato per metà gennaio contro il Bologna, salvo convocazione dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. A riferirlo è TuttoSport. GIOVANNI SCIALPI Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Il brutto scontro trae Skriniar in Inter-Napoli, scontro valevole per la 13a giornata di Serie A, è costato venti fratture all’attaccante nigeriano e 90 giorni di prognosi. VictorNapoli Il bomber partenopeo al momento sta utilizzando un protezione provvisoria, che sostituirà martedì con quella in carbonio e gli permetterà di tornare ad allenarsi normalmente in gruppo senza alcun rischio. Ildi Victorè fissato per metà gennaio contro il Bologna, salvo convocazione dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. A riferirlo è TuttoSport. GIOVANNI SCIALPI

