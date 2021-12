L'Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa nei maggiori 5 campionati (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Inter si conferma la squadra che ha segnato più reti di testa nei maggiori 5 campionati europei 2021/22: 12. Ivan Perisic ha segnato lo stesso numero di reti dello scorso campionato di Serie A: 4 ma con la metà delle partite (16 nel 2021/22 e 32 nel 2020/21). Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Alla Salernitana serve un vero miracolo per la salvezza. Nell’ultima di campionato contro gli uomini di Inzaghi i numeri sono disastrosi. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha segnato almeno 100 gol ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) L’si conferma lache hapiùdineieuropei 2021/22: 12. Ivan Perisic halo stesso numero didello scorso campionato di Serie A: 4 ma con la metà delle partite (16 nel 2021/22 e 32 nel 2020/21). Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú neicinqueeuropei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Alla Salernitana serve un vero miracolo per la salvezza. Nell’ultima di campionato contro gli uomini di Inzaghi i numeri sono disastrosi. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’haalmeno 100 gol ...

