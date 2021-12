Lazio, quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson (Di domenica 19 dicembre 2021) quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori della Lazio in grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021)inper, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccogliedato,é uno dei due soli giocatori dellain grado di fornire almeno 4per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La(otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in, uno in più di quelli realizzati nella ...

Advertising

Latium_Uchiha : LatiumUchiha Mercato Lazio Opinioni MegaThread di Quarto Livello sponsored by Lago di Bracciano Pesca Sportiva TM: - surfingcasarba : @Ice100966 @LeastSquares71 Vero ma fino ad un certo punto. La Lazio di Cragnotti fece 50000 presenze per un quarto… - damianomorosi : Chi fra un quarto d'ora non sta al Roma Store a comprare una maglia è della lazio #AtalantaRoma - RAttivo : RT @Andrea214696899: @Acerbi_Fra @matteoduranti10 Ti sento la voce tremolante… tutto apposto Leone “da social”? Via dalla Lazio ! che senza… - Andrea214696899 : @Acerbi_Fra @matteoduranti10 Ti sento la voce tremolante… tutto apposto Leone “da social”? Via dalla Lazio ! che se… -