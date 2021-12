La Jaguar E-Type di Diabolik è un mito senza tempo

Leggi su gqitalia

(Di domenica 19 dicembre 2021) LaE-diè tornata sulla cresta dell'onda negli ultimi giorni, grazie alla sua preda protagonista nell'omonimo film dei Manetti bros. che proprio in questi giorni ha debuttato nei cinema. La coupé britannica fece il suo debutto nel lontano marzo 1961 al Salone di Ginevra, scrivendo una pagina di storia dell'automobile. Con linee uniche e una progettazione all'avanguardia, era il capolavoro di Malcom Sayer e di Sir William Lyons, che la resero una delle vetture più belle mai realizzate, secondo Enzo Ferrari «L’auto più bella mai costruita». Prodotta fino al 1975 in oltre 70.000 esemplari, è stata considerata un’opera d’arte e anche esposta al Museo MOMA di New York. Nell’immaginario collettivo, laE-è anche la macchina del Re del Terrore che ha ...