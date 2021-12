Formazioni ufficiali Sampdoria Venezia | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: Sampdoria-Venezia

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Johnsen, Kiyine. All. Zanetti.