Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale scoppia a piangere e dice “Noi abbiamo …” (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella serata di ieri sabato 18 dicembre 2021 è andata in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. È stata sicuramente una puntata ricca di tante emozioni e tante le lacrime versate da diversi protagonisti di questa edizione del programma tanto amato del sabato sera. A commuovere tutti i presenti in studio ma anche i telespettatori a casa, è stato Simone Di Pasquale il quale ha lasciato il programma. È stato proprio lui ad annunciare questa notizia nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle spiegando che questa per lui sarebbe stata l’ultima edizione. Alla fine quindi dalla puntata, ha salutato tutti i suoi colleghi ed il pubblico ed ovviamente non ha potuto che farlo tra le ... Leggi su baritalianews (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella serata di ieri sabato 18mbre 2021 è andata in onda l’ultima puntata dicon leovvero il programma condotto da Milly Carlucci. È stata sicuramente una puntata ricca di tante emozioni e tante le lacrime versate da diversi protagonisti di questa edizione del programma tanto amato del sabato sera. A commuovere tutti i presenti in studio ma anche i telespettatori a casa, è statoDiil quale ha lasciato il programma. È stato proprio lui ad annunciare questa notizia nel corso dell’ultima puntata dicon lespiegando che questa per lui sarebbe stata l’ultima edizione. Alla fine quindi dalla puntata, ha salutato tutti i suoi colleghi ed il pubblico ed ovviamente non ha potuto che farlo tra le ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - max67650456 : RT @marziaronc: Amici siamo arrivati alla finalissima! Ringrazio tutti voi per l’affetto di queste settimane, vi aspetto tra pochissimo su… - Antimo_Mallardo : Come si festeggia quando scopri di essere top influencer di Ballando con le stelle alle spalle solo di Milly Carluc… -