Alessandro e Soleil | coccole e abbracci nella notte! Il nuovo Alex Belli?!

Advertising

Federic1910 : RT @catiuz92: Queste sono le solex ??????? Non gente che sostiene Soleil. Ma che la sostiene solo se sta qualcuno. E a prescindere da Alessa… - Vale5556 : Abbiamo capito che Alessandro prenderà il posto di Alex Belli , già lunedì la prima clip su Alessandro e Soleil #gfvip - AngySalemigirl : Raga x quei pochi pezzi di video che ho visto,non vi permettete di associare Alessandro Basciano con Pier che vi bl… - Nico99465938 : Raga ma sto Alessandro allunga i tentacoli su ogni essere femminile che respira come fate a shipparlo con qualcuna,… - ClaudiaMarchio9 : @Soleil_stasi Mi dispiace che soleil stamattina era coccolata da questo Alessandro, credevo ha quello che ha detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Soleil

Alex Belli e Delia Duran, torna l'amore: vino e baci/Sorge è solo un ricordo In tenera età ... Ligabue: "Papà diceva 'musicisti sono morti di fame'"/ "Mio figlio testimonianza di?"D'...Intanto, a far parlare ci pensano ancheBasciano . L'ingresso dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rimescolato le carte in tavola. Si è dichiarato molto interessato alla ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ed Alessandro Basciano, hanno trascorso la notte, dormendo insieme ed abbracciati. Sembra che la ragazza stia dimenticando Alex.Alessandro Basciano e Soleil Sorge si sono lasciati andare ad abbracci e coccole nel corso della serat nella casa del Grande Fratello VIP ...