Tropico 6 è in arrivo su PS5 e Xbox Seris X/S, ecco la data di lancio (Di sabato 18 dicembre 2021) Confermata la data di lancio di Tropico 6 sulle console next-gen per il prossimo marzo 2022 Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore in-house Realmforge Studios hanno annunciato oggi la data di lancio per console next-gen di Tropico 6. Il 31 marzo 2022, El Prez e Tropico 6 saranno disponibili in risoluzione 4K per Xbox Series XS e PlayStation 5. Il titolo era uscito su PC il 19 marzo 2019 e subito dopo su PS4 e Xbox One il 27 settembre 2019, arrivando poi anche su Nintendo Switch. Il titolo ha poi visto l'arrivo di diversi DLC che ne hanno ampliato i contenuti.

