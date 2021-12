Roma, non solo colazioni: scovata piazza di spaccio all’interno di un bar di Tor Bella Monaca (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma. Era un luogo di ritrovo per il quartiere, un posto dove rifocillarsi con una caffè, ma anche rifornirsi di droga. Una zona di spaccio a cielo aperto occultata dalle attività del bar. Per questo, al proprietario è stato sospesa la licenza per 7 giorni. E’ accaduto lo scorso pomeriggio. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno chiuso un bar nei pressi di via P. Sottana, sospendendo l’attività per ben 7 giorni. Leggi anche: Roma, rissa furibonda dentro l’autobus: porte e finestrini distrutti. In fuga i malfattori Roma: caffè, cornetto e droga al bar Il provvedimento è scaturito a seguito dei numerosi controlli effettuati nel corso dell’ultimo anno all’interno del bar. Nel corso di questo controlli, sono stati identificati numerosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021). Era un luogo di ritrovo per il quartiere, un posto dove rifocillarsi con una caffè, ma anche rifornirsi di droga. Una zona dia cielo aperto occultata dalle attività del bar. Per questo, al proprietario è stato sospesa la licenza per 7 giorni. E’ accaduto lo scorso pomeriggio. I Carabinieri della StazioneTorhanno chiuso un bar nei pressi di via P. Sottana, sospendendo l’attività per ben 7 giorni. Leggi anche:, rissa furibonda dentro l’autobus: porte e finestrini distrutti. In fuga i malfattori: caffè, cornetto e droga al bar Il provvedimento è scaturito a seguito dei numerosi controlli effettuati nel corso dell’ultimo annodel bar. Nel corso di questo controlli, sono stati identificati numerosi ...

