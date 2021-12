Osimhen, arrivata la maschera protettiva: spunta la data per il rientro! (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l’infortunio rimediato nella partita contro l’Inter, le condizioni di Osimhen preoccupavano assai lo staff medico del Napoli. I tempi di recupero si aggiravano intorno ai 3 mesi, ma dopo solo un mese il nigeriano sembra già pronto per tornare ad allenarsi. Osimhen, NapoliIl giornalista Raffaele Auriemma ha aggiornato attraverso i suoi profili social la situazione: “Oggi finisce il periodo buio di Victor Osimhen. Ha finalmente ricevuto la maschera in policarbonato provvisoria e con la quale potrà riprendere ad allenarsi con il pallone“. L’obiettivo del Napoli è riportarlo in campo a Torino contro la Juventus il 6 gennaio ma servirà il via libera della Nigeria che dopo Natale inizierà il ritiro di preparazione alla Coppa d’Africa. De ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l’infortunio rimediato nella partita contro l’Inter, le condizioni dipreoccupavano assai lo staff medico del Napoli. I tempi di recupero si aggiravano intorno ai 3 mesi, ma dopo solo un mese il nigeriano sembra già pronto per tornare ad allenarsi., NapoliIl giornalista Raffaele Auriemma ha aggiornato attraverso i suoi profili social la situazione: “Oggi finisce il periodo buio di Victor. Ha finalmente ricevuto lain policarbonato provvisoria e con la quale potrà riprendere ad allenarsi con il pallone“. L’obiettivo del Napoli è riportarlo in campo a Torino contro la Juventus il 6 gennaio ma servirà il via libera della Nigeria che dopo Natale inizierà il ritiro di preparazione alla Coppa d’Africa. De ...

