NBA 2021/2022: calendario, risultati e classifiche aggiornate delle due Conference (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per l'inizio della stagione regolare NBA 2021-2022 che avrà inizio ufficialmente nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre con il confronto tra i Milwaukee Bucks e i Brooklyin Nets. Canale di riferimento su Sky Sport è Sky Sport NBA ma potrete seguire le partite non solo in tv ma anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, oltre che, dietro abbonamento, su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà compagnia con le cronache delle partite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Pronti a vivere una stagione di emozioni? Finalmente si parte, con il ritorno alla normalità a partire da mercoledì 20 ottobre. LA CLASSIFICA AGGIORNATA delle DUE Conference Conference Est Brooklyn Nets 21-8 Chicago Bulls 17-10Milwaukee Bucks 19-12Cleveland Cavaliers ...

NBA 2021-2022, i risultati della notte: Lakers a fatica sui Mavericks, Hayward scatenato ne mette 41, Gallo da 10 punti

Basket: Nba, i risultati delle partite New York, 18 dic. - I risultati delle partite della regular season Nba: Orlando Magic-Miami Heat 105-115; Atlanta Hawks-Denver Nuggets 115-133; Boston Celtics-Golden State Warriors 107-111; New ...

New York, 18 dic. - I risultati delle partite della regular season Nba: Orlando Magic-Miami Heat 105-115; Atlanta Hawks-Denver Nuggets 115-133; Boston Celtics-Golden State Warriors 107-111; New ...