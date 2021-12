Lockdown per i non vaccinati? Il governo lo esclude: chiusure scongiurate, Omicron è ancora limitata (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governo esclude la possibilità che l’Italia, dove la curva della pandemia è in crescita, possa ricorrere al Lockdown solo per i non vaccinati, come accaduto in Austria. “Assolutamente no, non succederà”, dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Progress’ su SkyTg24. Costa ha sottolineato come l’Italia abbia provato “ad anticipare ulteriori misure restrittive e prevenire scenari peggiori” attraverso l’introduzione del super Green pass che “ci permette di dire al Paese che siamo in grado di non prevedere più chiusure”. Dell’ipotesi aveva scritto La Stampa, affermando che il governo starebbe pensando a un Natale in quarantena per i No Vax. Ci sarebbero poi altre ipotesi di cui si sta discutendo, come l’obbligo del tampone rapido anche per gli immunizzati che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Illa possibilità che l’Italia, dove la curva della pandemia è in crescita, possa ricorrere alsolo per i non, come accaduto in Austria. “Assolutamente no, non succederà”, dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Progress’ su SkyTg24. Costa ha sottolineato come l’Italia abbia provato “ad anticipare ulteriori misure restrittive e prevenire scenari peggiori” attraverso l’introduzione del super Green pass che “ci permette di dire al Paese che siamo in grado di non prevedere più”. Dell’ipotesi aveva scritto La Stampa, affermando che ilstarebbe pensando a un Natale in quarantena per i No Vax. Ci sarebbero poi altre ipotesi di cui si sta discutendo, come l’obbligo del tampone rapido anche per gli immunizzati che ...

