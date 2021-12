L’Europa torna a blindarsi: Olanda verso un nuovo lockdown. Anche Regno Unito e Francia pronte a una stretta (Di sabato 18 dicembre 2021) Nuove strette in Europa per arginare l’aumento dei casi di Coronavirus, spinto dalla diffusione della variante Omicron. Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson potrebbe essere costretto a mettere presto in campo nuove misure. Le ultime informazioni trapelate dai media britannici, incluso il Financial Times, parlano di diverse opzioni al vaglio: un piano C, con una serie di «moderate linee guida» per «spingere» le persone a seguire le regole, «fino al lockdown». Secondo il Times, le nuove regole potrebbero vietare i contatti nei luoghi al chiuso, esclusi quelli per lavoro, mentre pub e ristoranti potrebbero operare solamente con i tavolini all’aperto a partire dal periodo post natalizio. L’«urgenza» di adottare nuove misure di contenimento è riportata Anche in una serie di documenti dello Scientific Advisory Group ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Nuove strette in Europa per arginare l’aumento dei casi di Coronavirus, spinto dalla diffusione della variante Omicron. Nelil governo di Boris Johnson potrebbe essere costretto a mettere presto in campo nuove misure. Le ultime informazioni trapelate dai media britannici, incluso il Financial Times, parlano di diverse opzioni al vaglio: un piano C, con una serie di «moderate linee guida» per «spingere» le persone a seguire le regole, «fino al». Secondo il Times, le nuove regole potrebbero vietare i contatti nei luoghi al chiuso, esclusi quelli per lavoro, mentre pub e ristoranti potrebbero operare solamente con i tavolini all’aperto a partire dal periodo post natalizio. L’«urgenza» di adottare nuove misure di contenimento è riportatain una serie di documenti dello Scientific Advisory Group ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Torna il Junior Eurovision Song Contest, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tu… - secolotrentino : RT @europapalia: SUL #COVID L'EUROPA TORNA AD UN ANNO FA (NONOSTANTE I 'SUCCESSI' SULLE CAMPAGNE DI #VACCINAZIONE). Per gli scettici, stama… - europapalia : RT @europapalia: SUL #COVID L'EUROPA TORNA AD UN ANNO FA (NONOSTANTE I 'SUCCESSI' SULLE CAMPAGNE DI #VACCINAZIONE). Per gli scettici, stama… - europapalia : SUL #COVID L'EUROPA TORNA AD UN ANNO FA (NONOSTANTE I 'SUCCESSI' SULLE CAMPAGNE DI #VACCINAZIONE). Per gli scettici… - Ste_Verde : RT @RivEnergia: La situazione peggiora di giorno in giorno. Eppure, chi dovrebbe, pare non curarsene. A livello nazionale, europeo, degli… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa torna Tattoo, torna l’epoca del bianco e nero: il nuovo regolamento europeo vieta inchiostri colorati Luce