L'Europa torna a blindarsi: l'Olanda annuncia il lockdown di Natale. Anche Regno Unito e Francia pronte a una stretta (Di sabato 18 dicembre 2021) Nuove strette in Europa per arginare l'aumento dei casi di Coronavirus. In Olanda il primo ministro Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione del lockdown nazionale a partire da domani, 19 dicembre, fino a tutte le festività di Natale. Il confinamento è «inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando», ha sottolineato Rutte, spiegando che «la variante Omicron si sta diffondendo più velocemente di quanto temessimo». L'intervento, ha specificato, «si è reso necessario per prevenire il peggio». Ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali rimarranno dunque chiusi. Già all'inizio della settimana il governo aveva prorogato fino al 14 gennaio le restrizioni in vigore dallo scorso 28 novembre, inclusa la chiusura di tutti i servizi non essenziali tra le 17 e le 5.

