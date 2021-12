Green Pass ridotto e lockdown per i No Vax a Natale, ecco le ipotesi (Di sabato 18 dicembre 2021) che il Governo Draghi potrebbe attuare Negli ultimi giorni si sta registrando in Italia un aumento dei contagi da Covid-19 e per evitare il dilagare delle infezioni il Governo starebbe pensando a misure specifiche per le festività natalizie e per i no vax. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel commentare il monitoraggio settimanale ha evidenziato come «stia crescendo anche nel nostro Paese la variante Omicron. Ad oggi, nella piattaforma che raccoglie i sequenziamenti dei virus, vengono segnalate 55 varianti Omicron isolate e identificate». Leggi anche: PANDEMIA, ecco FINO A QUANDO DURERÀ SECONDO L’AZIENDA PFIZER Per arginare la diffusione del virus, il governo starebbe pensando di attuare il modello austriaco. Il ministro della salute austriaco, Wolfang Mueckstein, ha annunciato una misura specifica per i No Vax. Per loro sarà un ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021) che il Governo Draghi potrebbe attuare Negli ultimi giorni si sta registrando in Italia un aumento dei contagi da Covid-19 e per evitare il dilagare delle infezioni il Governo starebbe pensando a misure specifiche per le festività natalizie e per i no vax. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel commentare il monitoraggio settimanale ha evidenziato come «stia crescendo anche nel nostro Paese la variante Omicron. Ad oggi, nella piattaforma che raccoglie i sequenziamenti dei virus, vengono segnalate 55 varianti Omicron isolate e identificate». Leggi anche: PANDEMIA,FINO A QUANDO DURERÀ SECONDO L’AZIENDA PFIZER Per arginare la diffusione del virus, il governo starebbe pensando di attuare il modello austriaco. Il ministro della salute austriaco, Wolfang Mueckstein, ha annunciato una misura specifica per i No Vax. Per loro sarà un ...

