Filippine | si aggrava il bilancio del Tifone “Rai” | 31 vittime

(Di sabato 18 dicembre 2021) Siildel terribile del“Rai”che si è abattutto nellenei giorni scorsi: le ultime notizie parlano di almeno 31 morti. Ilpurtroppo potrebbe rilevarsi ancora più pesante nelle prossime ore: più di 18mila uomini tra esercito, polizia, guardia costiera e vigili del fuoco si uniranno agli sforzi di ricerca e soccorso. L’agenzia nazionale per la gestione dei disastri ha parlato di “gravi danni” nelle aree più colpite, con oltre 300mila persone fuggite dalle loro case e dai resort sulla spiaggia. Cancellati centinaia di voli e chiusi decine di porti. Fiumi e torrenti sono straripati determinando alluvioni e frane in numerose aree. Nelle foto dall’alto che cominciano a circolare sulla rete, si manifesta tutta la devastazione provocata da quello che al ...

