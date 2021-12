Covid | i dati | 28 064 casi con 697 740 test | tasso di positività al 4% Crescono i ricoveri +56 e le intensive +30 | 123 le nuove vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 28.064 i positivi aldel SARS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, dato simile a quello di ieri (erano stati 28.632). Anche il numero delleè quasi identico: sono 123 contro le 120 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati in totale 697.740, per undial 4%. Peggiorano ancora iospedalieri: i ricoverati nei reparti ordinari salgono a 7.576 (+56), quelli in terapia intensiva a 953 (+30), con 95 nuovi ingressi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.