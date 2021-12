Ci sarà un’indagine rapida per scoprire quanto è diffusa la variante omicron in Italia (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha annunciato che lunedì 20 dicembre sarà eseguita un’indagine rapida per stimare la diffusione delle varianti in Italia, in particolare la omicron. Mercoledì il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva detto che in Italia i casi Leggi su ilpost (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha annunciato che lunedì 20 dicembreeseguitaper stimare la diffusione delle varianti in, in particolare la. Mercoledì il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva detto che ini casi

Advertising

ilpost : Ci sarà un’indagine rapida per scoprire quanto è diffusa la variante omicron in Italia - NeminiNemo : RT @TPiatta: Da un'indagine del CENSIS 2021 risulta circa il 6% di italiani che pensa che la Terra sia piatta. Per me, il sondaggio è sott… - Italiaracing : La FIA vuole fare chiarezza: ci sarà un'indagine sul finale controverso della gara #F1 di Abu Dhabi… - FeliceValente : @pisto_gol “Eventuali ulteriori atti di indagine” e’ il nuovo “sospetti futuri su un club che non sopportiamo e che… - reginafiordelis : Quando in Italia sarà aperta un'indagine sui politici legati a Putin,agli oligarchi russi e al tentativo di colpo… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà un’indagine Tottenham-Rennes non si giocherà: aperta un'indagine, Conte rischia lo 0-3 a tavolino Goal.com