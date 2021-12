Atalanta, tifosi in rivolta: 'Non indossate quella maglia'. Cosa sta succedendo (Di sabato 18 dicembre 2021) I tifosi dell' Atalanta sono furiosi per il brutto errore nel disegno della maglietta del Christmas Match: uno striscione eloquente è stato lasciato tutta la notte sulla recinzione lato corso Europa a ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Idell'sono furiosi per il brutto errore nel disegno della maglietta del Christmas Match: uno striscione eloquente è stato lasciato tutta la notte sulla recinzione lato corso Europa a ...

