A Napoli assalto degli ambulanti in via Toledo (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoambulanti abusivi di ogni genere hanno preso d'assalto via Toledo nel primo pomeriggio di oggi, esponendo sui marciapiedi, su lenzuola spiegate a terra, la merce contraffatta e trasportando rudimentali carrettini. Alle 14.30 – solo nel tratto tra via Sant Brigida e l' incrocio con via Diaz si contavano 15 ambulanti abusivi – che allineavano borse, occhiali, cover di telefoni cellulari, sciarpe e "pezze" – queste ultime vendute da cinesi – ed altro ancora. Occupato metro su metro anche il tratto di Via Toledo tra piazzetta Augusteo e piazza Trieste e Trento. In aggiunta agli abusivi, gli ultimi spazi disponibili sui marciapiedi della principale strada commerciale sono stati occupati da mendicanti, suonatori di strada e da qualche "madonnaro", con i propri disegni ...

