A Bagnatica arriva anche il sindaco dei ragazzi

(Di sabato 18 dicembre 2021). Arianna è il primodel consiglio comunale deidi: un’esperienza nuova per il Comune amministrato da Roberto Scarpellini che già due anni fa aveva predisposto il progetto, poi messo in stand by causa Covid. Affiancato dall’Associazione Sotto Alt(r)a Quota, il Comune ha lanciato il programma “Abitare i legami”, un percorso di educazione ad essere cittadini attivi e alla conoscenza del territorio dove si abita e dove si creano, appunto, legami. In un primo momento, sono stati coinvolti gli studenti delle classi prime e seconde medie, seguiti in aula da alcuni formatori dell’associazione nel percorso di cittadinanza attiva. Dopo alcuni incontri (6 in tutto), il 16 novembre si sono svolte in ogni classe le elezioni che hanno portato ad eleggere i Consiglieri Comunali dei ...