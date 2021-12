Von der Leyen:" Variante omicron si espande in modo feroce, continuare con vaccini" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bruxelles, 17 dicembre 2021 "La pandemia è stato il punto principale del Consiglio Ue. La Variante omicron si espande in modo feroce. Gli ospedali sono sotto pressione soprattutto a causa dei non ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bruxelles, 17 dicembre 2021 "La pandemia è stato il punto principale del Consiglio Ue. Lasiin. Gli ospedali sono sotto pressione soprattutto a causa dei non ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron, in Ue 'avanza a ritmo feroce e potrebbe 'bucare' i #vaccini'. Le parole di von der Leyen dopo il… - globalistIT : - flaviotiravento : RT @LaVeritaWeb: Si torna a fare i tamponi ma restiamo schiavi del green pass per Ursula Von der Leyen «simbolo di un continente aperto e s… - Nicolet84520681 : RT @LaVeritaWeb: Si torna a fare i tamponi ma restiamo schiavi del green pass per Ursula Von der Leyen «simbolo di un continente aperto e s… - VinceIT : RT @Adnkronos: Variante #Omicron, in Ue 'avanza a ritmo feroce e potrebbe 'bucare' i #vaccini'. Le parole di von der Leyen dopo il Consigli… -