Università: cattedre concordate, indagato rettore Unimi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Elio Franzini, rettore dell'Università di Milano, è tra gli indagati di un'inchiesta che ha portato a scoprire presunti appalti pilotati per stabilire le cattedre e per riservarle ai professori 'amici'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Elio Franzini,dell'di Milano, è tra gli indagati di un'inchiesta che ha portato a scoprire presunti appalti pilotati per stabilire lee per riservarle ai professori 'amici'...

Advertising

Affaritaliani : Cattedre concordate in università Indagato Franzini, rettore Unimi - VeraEsincera : RT @FabioGhironi: Personaggi che pretendono di avere cattedre in universita’ di prestigio internazionale e commettono errori che neanche un… - _fragiglio : @ilsabino1994 “Otto miliardi e cinquecento milioni di tagli alla scuola (il 10,4 per cento del budget complessivo)… - TipoNomeForma : @Yi_Benevolence @bassarelli @giuslit Eppure non mi sembra che Università come la Sapienza non fossero considerate t… -

Ultime Notizie dalla rete : Università cattedre Università: cattedre concordate, indagato rettore Unimi Elio Franzini, rettore dell'Università di Milano, è tra gli indagati di un'inchiesta che ha portato a scoprire presunti appalti pilotati per stabilire le cattedre e per riservarle ai professori 'amici' in barba ai bandi pubblici.

Alfred Einstein, la musica è relativa ... per fuggire al nazismo emigrò a Londra, poi in Italia, dove studiò la nostra musica del Cinque, Sei e Settecento, e poi negli Stati Uniti dove ottenne cattedre in varie prestigiose Università. La ...

Università: cattedre concordate, indagato rettore Unimi - Cronaca Agenzia ANSA Elio Franzini, rettore dell'di Milano, è tra gli indagati di un'inchiesta che ha portato a scoprire presunti appalti pilotati per stabilire lee per riservarle ai professori 'amici' in barba ai bandi pubblici.... per fuggire al nazismo emigrò a Londra, poi in Italia, dove studiò la nostra musica del Cinque, Sei e Settecento, e poi negli Stati Uniti dove ottennein varie prestigiose. La ...