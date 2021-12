The Voice Senior, Loredana Bertè furiosa: "Un pugno nello stomaco…" (Di sabato 18 dicembre 2021) Anche questa nuova edizione di "The Voice Senior", diretta da Antonella Clerici, si è rivelata vincente. Ad essere particolarmente apprezzata è la giuria di "The Voice Senior 2021", composta da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e alla neo-selezionata Orietta Berti. Alla luce della buona riuscita del talent, solo Loredana Bertè ha parlato di sé sulle pagine di "Tele Sette". Qui, alla domanda su cosa l'avesse fatta voltare durante le performance dei concorrenti, la Bertè ha risposto: "Il pugno nello stomaco che sento quando cantano. Mi giro solo quando sono fortissimi. Poi cerco sempre di rispettare le loro storie". Il cast dei concorrenti di "The Voice Senior ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 18 dicembre 2021) Anche questa nuova edizione di "The", diretta da Antonella Clerici, si è rivelata vincente. Ad essere particolarmente apprezzata è la giuria di "The2021", composta da, Clementino, Gigi D'Alessio e alla neo-selezionata Orietta Berti. Alla luce della buona riuscita del talent, soloha parlato di sé sulle pagine di "Tele Sette". Qui, alla domanda su cosa l'avesse fatta voltare durante le performance dei concorrenti, laha risposto: "Ilstomaco che sento quando cantano. Mi giro solo quando sono fortissimi. Poi cerco sempre di rispettare le loro storie". Il cast dei concorrenti di "The...

