Tampone obbligatorio anche per i vaccinati: ecco quando e dove

Tampone obbligatorio anche per i vaccinati, è questa una delle ipotesi al vaglio dell'esecutivo per tenere sotto controllo l'andamento della curva epidemiologica. A preoccupare è il diffondersi della variante Omicron, da qui la scelta di prendere in considerazione ulteriori strette per fare in modo che il virus possa rallentare la propria corsa. 

Coronavirus, oggi nel Lazio 2.625 nuovi casi e 12 morti. D'Amato: 'Mantenere alta l'attenzione'

Tampone obbligatorio anche per i vaccinati, le ipotesi

Com'è noto, dallo scorso 6 dicembre per prendere parte ad alcune attività il governo ha introdotto la misura del super green pass. Quest'ultimo si ottiene o essendo guariti dal Covid oppure mediante la vaccinazione.

