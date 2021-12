Scuole occupate in corteo a Roma: i collettivi impongono la protesta con picchetti ed esterni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si firmano «Scuole Romane in lotta», in realtà nel giorno del corteo da Piramide al ministero dell’Istruzione, emergono nuovi dettagli su come la protesta, giunta al termine di una tornata di occupazioni che ha coinvolto una cinquantina di Scuole, non sia affatto rappresentativa delle Scuole Romane, ma di una minoranza che se n’è “appropriata”. Il picchetto al liceo Tasso: «Ci impediscono di entrare» In questi giorni erano già emerse le denunce di diversi studenti, infatti, che lamentavano la propria contrarietà all’occupazione, subita piuttosto che partecipata. Oggi casi analoghi si sono registrati anche rispetto allo sciopero. «Ci impediscono di entrare», ha raccontato un alunno del liceo Tasso, che si è trovato la strada sbarrata da un picchetto e che, come altri ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si firmano «ne in lotta», in realtà nel giorno delda Piramide al ministero dell’Istruzione, emergono nuovi dettagli su come la, giunta al termine di una tornata di occupazioni che ha coinvolto una cinquantina di, non sia affatto rappresentativa dellene, ma di una minoranza che se n’è “appropriata”. Il picchetto al liceo Tasso: «Ci impediscono di entrare» In questi giorni erano già emerse le denunce di diversi studenti, infatti, che lamentavano la propria contrarietà all’occupazione, subita piuttosto che partecipata. Oggi casi analoghi si sono registrati anche rispetto allo sciopero. «Ci impediscono di entrare», ha raccontato un alunno del liceo Tasso, che si è trovato la strada sbarrata da un picchetto e che, come altri ...

