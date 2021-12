Paura Di Natale | minacciato con la pistola e rapinato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paura Natale

FIRENZE - Brutta avventura per l'allenatore della Carrarese ed ex giocatore dell' Udinese Antonio Di. Nella tarda serata di ieri è stato rapinato nella sua villa empolese. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, un gruppo composto da almeno cinque persone avrebbe aspettato e ...Attimi di terrore per Antonio Die la sua famiglia. L'ex attaccante è stato vittima di una rapina nella sua casa a Empoli Giovedì sera di terrore per Antonio Di, ex attaccante italiano e ora allenatore della Carrarese. Verso ora di cena, infatti, l'ex Udinese è stato vittima di una rapina nella sua casa a ...Momenti di terrore per l'ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale italiana, in compagnia di moglie e figli.L'episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì 16 dicembre. Sia l'attuale allenatore della Carrarese che la sua famiglia stanno bene ...