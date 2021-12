Milan, febbre per Theo Hernandez: a rischio la partita con il Napoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Theo Hernandez è in dubbio per il big match contro il Napoli. Il terzino sinistro del Milan ha infatti accusato qualche linea di febbre nelle ultime ore che lo hanno costretto a non allenarsi in gruppo sia nella giornata di ieri che in quella di oggi dove si è allenato in palestra. Domani sarà giorno di vigilia e Pioli spera di riaverlo in gruppo per poi scegliere se farlo giocare titolare domenica sera. Ma è una situazione da monitorare nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)è in dubbio per il big match contro il. Il terzino sinistro delha infatti accusato qualche linea dinelle ultime ore che lo hanno costretto a non allenarsi in gruppo sia nella giornata di ieri che in quella di oggi dove si è allenato in palestra. Domani sarà giorno di vigilia e Pioli spera di riaverlo in gruppo per poi scegliere se farlo giocare titolare domenica sera. Ma è una situazione da monitorare nelle prossime ore. SportFace.

