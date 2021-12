**Manovra: fonti governo, in arrivo norme su delocalizzazioni** (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare in manovra un emendamento del governo contro le delocalizzazioni, misure da tempo attese ma rimaste congelate in un decreto che non è mai approdato in Consiglio dei ministri. Secondo fonti di governo, Palazzo Chigi avrebbe comunicato in queste ore ai ministri competenti - il responsabile del Mise Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando - l'invio delle norme, probabilmente già nelle prossime ore, in commissione Bilancio del Senato, dove si lavora incessantemente all'esame della manovra. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare in manovra un emendamento delcontro le delocalizzazioni, misure da tempo attese ma rimaste congelate in un decreto che non è mai approdato in Consiglio dei ministri. Secondodi, Palazzo Chigi avrebbe comunicato in queste ore ai ministri competenti - il responsabile del Mise Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando - l'invio delle, probabilmente già nelle prossime ore, in commissione Bilancio del Senato, dove si lavora incessantemente all'esame della manovra.

