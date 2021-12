Giancarlo Magalli ha perso e dovrà risarcire Adriana Volpe | “Per inciso io non pagherò nulla”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021)fa la prima mossa e anticipanel riportare pubblicamente la multa comminata ai suoi danni dal giudice dopo in seguito alla querela della conduttrice nei suoi confronti, per un’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Chi. Nel posto pubblicato da, si legge proprio una frecciata diretta a Signorini, che di quel giornale è direttore. Queste le parole di: Dato che tra 5…4…3…2…1 lainonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che ...