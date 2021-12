Foggia, incendio nel campo nomadi: morti due fratellini, una bambina di 4 anni e un bimbo di 2 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dramma questa mattina intorno alle 9 nel piccolo comune di Stornara in provincia di Foggia. A seguito di un incendio in un campo nomadi che ha completamente distrutto alcune baracche i vigili... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dramma questa mattina intorno alle 9 nel piccolo comune di Stornara in provincia di. A seguito di unin unche ha completamente distrutto alcune baracche i vigili...

