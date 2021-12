Foggia, incendio in un campo rom: morti due bambini di 2 e 4 anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. ? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti 10:15 #17dicembre— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021 Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi 2 e 4sonoin unche si è sviluppato attorno alle 9 nelnomadi di Stornara a. Sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli. ? #, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #alnomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti 10:15 #17dicembre— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021

