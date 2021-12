Un aggiornamento per Humankind è in arrivo su Stadia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli sviluppatori di Humankind hanno fatto sapere che presto sarà rilasciato l’aggiornamento Fabius Maximus, disponibile già da Ottobre per gli utenti PC. Purtroppo nell’aggiornamento, che sarebbe dovuto uscire questa settimana, è stato riscontrato un problema importante che ha fatto slittare il rilascio. Il team di sviluppo è comunque al lavoro per portare l’aggiornamento su Stadia già la prossima settimana, anche se potrebbe essere necessario ancora un po’ più di tempo. Vi terremo informati non appena avremo nuove informazioni. Avevamo intenzione di rilasciare l’aggiornamento Fabius Maximus e la relativa patch su Stadia questa settimana e avevamo avviato il processo di certificazione, ma è stato riscontrato un problema importante. Pertanto non abbiamo ... Leggi su g-stadia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli sviluppatori dihanno fatto sapere che presto sarà rilasciato l’Fabius Maximus, disponibile già da Ottobre per gli utenti PC. Purtroppo nell’, che sarebbe dovuto uscire questa settimana, è stato riscontrato un problema importante che ha fatto slittare il rilascio. Il team di sviluppo è comunque al lavoro per portare l’sugià la prossima settimana, anche se potrebbe essere necessario ancora un po’ più di tempo. Vi terremo informati non appena avremo nuove informazioni. Avevamo intenzione di rilasciare l’Fabius Maximus e la relativa patch suquesta settimana e avevamo avviato il processo di certificazione, ma è stato riscontrato un problema importante. Pertanto non abbiamo ...

