Smog: da domani a Milano scattano misure di primo livello (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Da domani, venerdì 17 dicembre, saranno attivate a Milano e provincia le misure temporanee di primo livello per il contenimento dello Smog. Ieri è stato raggiunto il quarto giorno consecutivo di superamento dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10, con una media provinciale di 77,4 microgrammi. Sono state considerate anche le previsioni meteo per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all'ulteriore accumulo di inquinanti. Lo comunica la Regione Lombardia. Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro 4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle ...

