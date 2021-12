Siamo in edicola ma scioperiamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alta adesione, piazze gremite, discorsi importanti e impegnativi dei segretari di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, insieme, ieri, nella manifestazione nazionale di Roma in Piazza del Popolo. E l’impressione è che la grande mobilitazione sia solo una tappa del percorso, perché la campana di questo sciopero generale, che si riaffaccia dopo tanti anni, suona per tutti. Per la società e per la politica, per chi sta sotto e per chi sta sopra, per chi vive di salario e pensione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alta adesione, piazze gremite, discorsi importanti e impegnativi dei segretari di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, insieme, ieri, nella manifestazione nazionale di Roma in Piazza del Popolo. E l’impressione è che la grande mobilitazione sia solo una tappa del percorso, perché la campana di questo sciopero generale, che si riaffaccia dopo tanti anni, suona per tutti. Per la società e per la politica, per chi sta sotto e per chi sta sopra, per chi vive di salario e pensione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zazoomblog : Siamo in edicola ma scioperiamo - #Siamo #edicola #scioperiamo - sevenseasmarina : RT @IlariaRicciP: “Se vuoi dati scientifici perfetti sulla sicurezza su 10 anni, devi aspettare 10 anni”, sono chiare le parole di Stéphane… - MarceVann : RT @IlariaRicciP: “Se vuoi dati scientifici perfetti sulla sicurezza su 10 anni, devi aspettare 10 anni”, sono chiare le parole di Stéphane… - LaBombetta76 : Articoli scritti con i piedi perfetti per far abboccare analfabeti funzionali. Siamo messi molto male - IlariaRicciP : “Se vuoi dati scientifici perfetti sulla sicurezza su 10 anni, devi aspettare 10 anni”, sono chiare le parole di St… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo edicola Incidente nautico, cos'è successo nella seconda udienza ... Teismann, è apparso subito insofferente al controllo e si è rimesso a letto dicendo: Non siamo in ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...

Mateju: " Brescia sereno in trasferta, in casa siamo più nervosi" Perché in trasferta giochiamo bene mentre in casa secondo me siamo nervosi, poco tranquilli . ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere ...

Siamo in edicola ma scioperiamo | il manifesto Il Manifesto Siamo in edicola ma scioperiamo Alta adesione, piazze gremite, discorsi importanti e impegnativi dei segretari di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, insieme, ieri, nella manifestazione nazionale di Roma in Piazza del Popolo. E l’imp ...

Presto in edicola l’album di figurine dell’Alessandria Calcio ALESSANDRIA - Ancora pochi giorni d'attesa e poi l'album di figurine dell'Alessandria Calcio sarà disponibile in edicola. La società ha messo in piedi ...

... Teismann, è apparso subito insofferente al controllo e si è rimesso a letto dicendo: Nonin ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi ...Perché in trasferta giochiamo bene mentre in casa secondo menervosi, poco tranquilli . ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere ...Alta adesione, piazze gremite, discorsi importanti e impegnativi dei segretari di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, insieme, ieri, nella manifestazione nazionale di Roma in Piazza del Popolo. E l’imp ...ALESSANDRIA - Ancora pochi giorni d'attesa e poi l'album di figurine dell'Alessandria Calcio sarà disponibile in edicola. La società ha messo in piedi ...