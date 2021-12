Sci alpino, Goggia impressionante nella prima prova di discesa libera in Val d’Isère (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pur scendendo, forse, al 50% delle proprie possibilità, Sofia Goggia impressiona ancora una volta in discesa libera. La prima prova cronometrata in Val d’Isère denota la differenza, abissale, tra lei e il resto della concorrenza. La bergamasca infatti ha inflitto distacchi siderali a tutte le avversarie. In questo momento, dato lo stato di forma psicofisico, non sembrano esserci rivali per la gara di sabato 18 dicembre alle 10:30. Goggia ha chiuso in 1:42.98, precedendo di ben 0.85 la norvegese Ragnhild Mowinckel, anche lei tornata su buoni livelli dopo gli infortuni che l’hanno attanagliata nella passata stagione, e di 0.86 l’austriaca Mirjam Puchner. Oltre il secondo tutte le altre, a partire dalla quarta piazza dell’altra austriaca Ramona ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pur scendendo, forse, al 50% delle proprie possibilità, Sofiaimpressiona ancora una volta in. Lacronometrata in Valdenota la differenza, abissale, tra lei e il resto della concorrenza. La bergamasca infatti ha inflitto distacchi siderali a tutte le avversarie. In questo momento, dato lo stato di forma psicofisico, non sembrano esserci rivali per la gara di sabato 18 dicembre alle 10:30.ha chiuso in 1:42.98, precedendo di ben 0.85 la norvegese Ragnhild Mowinckel, anche lei tornata su buoni livelli dopo gli infortuni che l’hanno attanagliatapassata stagione, e di 0.86 l’austriaca Mirjam Puchner. Oltre il secondo tutte le altre, a partire dalla quarta piazza dell’altra austriaca Ramona ...

