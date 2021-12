Sampdoria | Depaoli sul Torino | «Daremo tutto per passare il turno»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Fabio, esterno della, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il: le sue dichiarazioni Le parole dia Sportmediaset in vista della sfida contro ilin Coppa Italia:– «Giocheremo perilcontro una squadra forte. Il mister ci ha chiesto di dareperil. Il derby è sempre il derby, qui è sentito moltissimo e ci ha dato una grandissima carica. Cerchiamo di sfruttarla in queste tre partite da qui alla fine». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fabio, esterno della, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il Torino: le sue dichiarazioni Le parole dia Sportmediaset in vista della sfida contro il Torino in Coppa ...Commenta per primo(4 - 4 - 1 - 1): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru;, Thorsby, Verre, Ciervo; Askildsen; Quagliarella. TORINO (4 - 3 - 3): Berisha; Ola Aina, Izzo, Buongiorno, Ansaldi; ...Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria Torino, match di Coppa Italia in programma alle ore 21:00. Sampdoria (4-4-2): Falcone; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, ...Roberto D'Aversa cambia molto ma ritrova Quagliarella in attacco. Il capitano blucerchiato sarà affiancato dal giovane Ciervo ...