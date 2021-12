Parma, Krause: «Situazione difficile, non ce l’aspettavamo» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente del Parma Krause ha parlato della stagione non eccellente della squadra gialloblù Kyle Krause, presidente del Parma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prima parte di stagione della squadra gialloblù sotto le aspettative. LE PAROLE – «La Situazione è più difficile di quanto ci aspettavamo alla fine della scorsa stagione. La qualità dei giocatori è alta e c’è una buona miscela di giovani talenti e calciatori d’esperienza che conoscono questo campionato. Sicuramente è evidente quello che Iachini ha già fatto, i calciatori sono più reattivi e stanno mostrando le qualità che hanno. La cosa più difficile è trovare un equilibrio nel giudicare quanto viene fatto nei 90 minuti e riportarlo nelle gare successive. Nell’ottica futura di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente delha parlato della stagione non eccellente della squadra gialloblù Kyle, presidente del, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prima parte di stagione della squadra gialloblù sotto le aspettative. LE PAROLE – «Laè piùdi quanto ci aspettavamo alla fine della scorsa stagione. La qualità dei giocatori è alta e c’è una buona miscela di giovani talenti e calciatori d’esperienza che conoscono questo campionato. Sicuramente è evidente quello che Iachini ha già fatto, i calciatori sono più reattivi e stanno mostrando le qualità che hanno. La cosa piùè trovare un equilibrio nel giudicare quanto viene fatto nei 90 minuti e riportarlo nelle gare successive. Nell’ottica futura di ...

Advertising

TUTTOB1 : Parma, Krause: 'Situazione più complessa di quanto ci saremmo aspettati. Evidente il lavoro di Iachini, giocatori p… - psb_original : Parma, Krause: 'Si inizia a vedere il lavoro di Iachini. Sul calciomercato...' #SerieB - MicheleGabelli : RT @leoneducato: PRESIDENTE PARMA CALCIO KRAUSE 'LO STADIO E' FONDAMENTALE PER L'INTERA REGIONE' - zernibi : @1913parmacalcio @Kyle_J_Krause No però mi sono accorto che ha speso molto di più del valore del nuovo stadio… che… - leoneducato : PRESIDENTE PARMA CALCIO KRAUSE 'LO STADIO E' FONDAMENTALE PER L'INTERA REGIONE' -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Krause Parma, Krause: "Situazione difficile, non ce l'aspettavamo" Il presidente del Parma Krause ha parlato della stagione non eccellente della squadra gialloblù Kyle Krause, presidente del Parma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prima parte di stagione ...

Mercato Parma, i conti non tornano Mentre tutti a Parma invocano nuovi acquisti in vista di gennaio, il presidente Kyle Krause si lecca le ferite e conta gli errori commessi nella scorsa stagione alla guida dei crociati. Errori che col passare dei ...

Parma, Krause: «Situazione difficile, non ce l’aspettavamo» Calcio News 24 Parma, Krause: "Situazione più complessa di quanto ci saremmo aspettati. Evidente il lavoro di Iachini, giocatori più reattivi" A margine della cena del Centro Coordinamento dei Parma Club, il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato della classifica deficitaria.

Parma, Krause: «Situazione difficile, non ce l’aspettavamo» Il presidente del Parma Krause ha parlato della stagione non eccellente della squadra gialloblù Kyle Krause, presidente del Parma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prima part ...

Il presidente delha parlato della stagione non eccellente della squadra gialloblù Kyle, presidente del, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prima parte di stagione ...Mentre tutti ainvocano nuovi acquisti in vista di gennaio, il presidente Kylesi lecca le ferite e conta gli errori commessi nella scorsa stagione alla guida dei crociati. Errori che col passare dei ...A margine della cena del Centro Coordinamento dei Parma Club, il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato della classifica deficitaria.Il presidente del Parma Krause ha parlato della stagione non eccellente della squadra gialloblù Kyle Krause, presidente del Parma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prima part ...