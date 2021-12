M5S | Di Maio | ' rapporto con Pd funziona'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Lavoriamo molto bene col Pd, alle amministrative abbiamo avuto risultati molto importanti -non parlo solo di Napoli e Bologna ma anche nelle piccole città - e in Lazio e Puglia governiamo insieme, si stanno affiatando due squadre: i fatti dimostrano che stando il legame e il lavoro col Pd". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, in un'intervista al 'Corriere.it'.

... colto alla sprovvista, corre ai ripari da par suo: "Ilvoterà contro in Aula sull'... Si becca un bel "giustizialista nel midollo con la pochette" da Di, Marco. Il vice capogruppo di Italia ...... in diretta su Corriere Tv, il vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione intervista il ministro degli Esteri ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle Luigi Di. Nel corso ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Con Giuseppe Conte "abbiamo lo stesso obiettivo: portare il Movimento 5 stelle a realizzare le sue battaglie. Dobbiamo guardare al 20% e a essere la prima forza politica de ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il dibattito sulla forma di Stato non è una priorità in piena pandemia, dopo che sarà finita dovremo aprire una riflessione sulle riforme costituzionali da fare: io mi gua ...